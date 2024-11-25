ЦБ Китая сохранил среднесрочную ставку по кредитам без изменений

В понедельник Китай сохранил среднесрочную процентную ставку по кредитам на прежнем уровне, поскольку центральный банк страны стремится стабилизировать юань, оказавшийся под давлением после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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