Мировое обозрение

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Русский
    Ура, что наши успешно наступают!Специальная военн...
  • Алексей Русский
    – Слава Украине! — В составе России! :)Специальная военн...
  • Невидимка Невидимка
    А какое отношение США и другие страны имеют к российской нефти, халявы захотелось господам.США и Китай кулуа...

Мариуполь возобновляет пассажирское морское сообщение с Ростовом-на-Дону по Черному морю

Мариуполь возобновляет пассажирское морское сообщение с Ростовом-на-Дону по Черному морю

«Пассажирское сообщение будет и с населенными пунктами РФ выше по течению Дона» В Мариуполе восстанавливается работа пассажирского городского порта, он будет связан сообщением с российским Ростовом-на-Дону.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх