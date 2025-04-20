Главе ведомства представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели детей на пожаре в Астраханской области

В Астраханской области в результате пожара в частном доме погибли пять несовершеннолетних. По данному факту следственными органами СК России по Астраханской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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