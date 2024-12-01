Завершившаяся вчера осень стала в Москве самой теплой за всю историю наблюдений с 1879 года, как сообщил РИАН Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
Тишковец: прошедшая осень в Москве стала самой теплой с 1879 года
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это конечно отрадно. Нв фоне роста счетов в квитанциях за услуги ЖКХ и в том, что будет произведен перерасчет за отопление, горячую воду и т.д я глубоко сомневаюсь. Обдерут население как липок, ведь это один из способов обогащения управляющих компаний, Организации предоставляющие теплоснабжение и горячую воду, в том числе и за содержание дома...
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