Тишковец: прошедшая осень в Москве стала самой теплой с 1879 года

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это конечно отрадно. Нв фоне роста счетов в квитанциях за услуги ЖКХ и в том, что будет произведен перерасчет за отопление, горячую воду и т.д я глубоко сомневаюсь. Обдерут население как липок, ведь это один из способов обогащения управляющих компаний, Организации предоставляющие теплоснабжение и горячую воду, в том числе и за содержание дома...