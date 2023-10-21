Чиновники объяснили жителям Надыма предназначение странной конструкции

Жители Надыма задались в соцсетях вопросом о предназначении непонятной коробки посреди двора. На вопрос, что это за объект, ответили представители городского департамента градостроительной политики и земельных отношений.
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