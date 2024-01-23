Крепость в Джайсалмере. Индия

Если говорить о самодостаточном городе Джайсалмер, он очень неоднозначный. Рядом с богатыми домами резного песчаника прекрасно уживаются кучи пищевых отходов, которые сносят в одно место жильцы красивых домов и кухонные работники отелей.
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