Страна и люди

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Как уголовник стал троцкистом, а затем "невинной жертвой репрессий"

Как уголовник стал троцкистом, а затем "невинной жертвой репрессий"

Как уголовник стал троцкистом, а затем "невинной жертвой репрессий"Прочитал на странице вроде бы ликвидированного в РФ общества «Мемориал» (официально признано иностранным агентом) про то, что 5 августа по всему миру пройдет антисоветская акция: будут читать имена людей, расстрелянных в Сандармохе в 1937 году.

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Алексей Горшков
Спору нет - под репрессии попадали и невиновные - так они,к сожалению, в любое время,включая нынешнее, попадают... Представляю,что творилось в стране в предвоенные годы,если сейчас такое...Помню перестроечные и &quot;святые 90-е&quot; - народ и государство грабились, а у власти ведь находились КАК РАЗ ТЕ,чьи сторонники, российскую государственность грязью поливая, уже &quot;ниспровержением&quot; Сталина не ограничиваются - начинают очернять исторических деятелей и ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ !!! И,мне кажется,само понятие &quot;37-й год&quot; - нарицательное обозначение борьбы руководства государством против своего населения,усиленно внедряемый как раз такими вот деятелями аж с хрущёвских времён! А ТАК ЛИ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ ?! Ну,перво-наперво репрессии были не только в 1937 году, и что-то мне подсказывает,что тогда были в основной своей массе истреблены деятели,накуролесившие после Октябрьской революции! Почему я так думаю - тут ЛИЧНОЕ,семейное. Прадеда моего расстреляли чекисты в 1921 году - УВЕРЕН,что чекисты эти были расстреляны во времена &quot;сталинского террора&quot;! То-то - мои предки по его линии,в целом большевиков не больно-то жаловавшие, Сталина БОГОТВОРИЛИ - я ещё раньше думал - КАК ТАКОЕ ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ?! Теперь понимаю: &quot;Враг моего врага - мой друг&quot;! Потом - сталинские репрессии действительно были,но касались троцкистов и примкнувших к ним т.н. &quot;старых большевиков&quot; в партии,государственной и военной верхушке - &quot;простых смертных&quot; - рабочих,колхозников,учащихся,и т.д. - касались они поскольку-постольку! Иначе стала бы народной Великая Отечественная война? А то,что она была таковой - факт,который уже больше семи десятилетий пытаются оспорить - но БЕСПОЛЕЗНО ! Интересно,как мне рассказывали о репрессиях очевидцы тех времён. В студенческие годы (1987-1992 - самый разгар перестройки и начало &quot;святых 90-х&quot;) я входил в организацию &quot;Снежный десант&quot;,занимающейся изучением истории Великой Отечественной войны - мне больше всего нравилось опрашивать. И,в основном,мне рассказывали: &quot;Ну - посадили какого-то начальника - туда ему и дорога - НАВОРОВАЛСЯ !!! Простых людей и не трогали!&quot; Насчёт невиновности,незаконного привлечения к уголовной ответственности...Кто принимал решения о незаконности привлечений? Разновсяческие комиссии о реабилитации на основании решений &quot;сверху&quot;! А осуждены-то эти люди были СУДАМИ НА ОСНОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ !!! По-моему, следует заново пересмотреть реабилитации хрущёвских и горбачёвских лет! Мне кажется,что они проводились &quot;чохом&quot;,толком не разбирались,а реабилитировались только на основании осуждения в сталинские времена! Это вовсе не значит,что все всё-таки виновны в чём-то,но заново пересмотреть эти реабилитации НЕОБХОДИМО ! В своё время напрощали разных ублюдков,например - бандеровцев - вон что они и их духовные наследники сейчас в соседнем государстве вытворяют! Помню и наши &quot;святые 90-е&quot;,как к мэру Москвы Г.Попову &quot;во сне генерал Власов являлся&quot;, кто-то на Дону памятник гитлеровскому генералу фон Паннвицу поставил - и т.д.Этак можно чтить и Промокашку из фильма &quot;Место встречи изменить нельзя&quot; - он же в сталинское время был репрессирован,причём НКВД-шниками!
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