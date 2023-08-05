Как уголовник стал троцкистом, а затем "невинной жертвой репрессий"

Алексей Горшков

Спору нет - под репрессии попадали и невиновные - так они,к сожалению, в любое время,включая нынешнее, попадают... Представляю,что творилось в стране в предвоенные годы,если сейчас такое...Помню перестроечные и "святые 90-е" - народ и государство грабились, а у власти ведь находились КАК РАЗ ТЕ,чьи сторонники, российскую государственность грязью поливая, уже "ниспровержением" Сталина не ограничиваются - начинают очернять исторических деятелей и ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ !!! И,мне кажется,само понятие "37-й год" - нарицательное обозначение борьбы руководства государством против своего населения,усиленно внедряемый как раз такими вот деятелями аж с хрущёвских времён! А ТАК ЛИ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ ?! Ну,перво-наперво репрессии были не только в 1937 году, и что-то мне подсказывает,что тогда были в основной своей массе истреблены деятели,накуролесившие после Октябрьской революции! Почему я так думаю - тут ЛИЧНОЕ,семейное. Прадеда моего расстреляли чекисты в 1921 году - УВЕРЕН,что чекисты эти были расстреляны во времена "сталинского террора"! То-то - мои предки по его линии,в целом большевиков не больно-то жаловавшие, Сталина БОГОТВОРИЛИ - я ещё раньше думал - КАК ТАКОЕ ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ?! Теперь понимаю: "Враг моего врага - мой друг"! Потом - сталинские репрессии действительно были,но касались троцкистов и примкнувших к ним т.н. "старых большевиков" в партии,государственной и военной верхушке - "простых смертных" - рабочих,колхозников,учащихся,и т.д. - касались они поскольку-постольку! Иначе стала бы народной Великая Отечественная война? А то,что она была таковой - факт,который уже больше семи десятилетий пытаются оспорить - но БЕСПОЛЕЗНО ! Интересно,как мне рассказывали о репрессиях очевидцы тех времён. В студенческие годы (1987-1992 - самый разгар перестройки и начало "святых 90-х") я входил в организацию "Снежный десант",занимающейся изучением истории Великой Отечественной войны - мне больше всего нравилось опрашивать. И,в основном,мне рассказывали: "Ну - посадили какого-то начальника - туда ему и дорога - НАВОРОВАЛСЯ !!! Простых людей и не трогали!" Насчёт невиновности,незаконного привлечения к уголовной ответственности...Кто принимал решения о незаконности привлечений? Разновсяческие комиссии о реабилитации на основании решений "сверху"! А осуждены-то эти люди были СУДАМИ НА ОСНОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ !!! По-моему, следует заново пересмотреть реабилитации хрущёвских и горбачёвских лет! Мне кажется,что они проводились "чохом",толком не разбирались,а реабилитировались только на основании осуждения в сталинские времена! Это вовсе не значит,что все всё-таки виновны в чём-то,но заново пересмотреть эти реабилитации НЕОБХОДИМО ! В своё время напрощали разных ублюдков,например - бандеровцев - вон что они и их духовные наследники сейчас в соседнем государстве вытворяют! Помню и наши "святые 90-е",как к мэру Москвы Г.Попову "во сне генерал Власов являлся", кто-то на Дону памятник гитлеровскому генералу фон Паннвицу поставил - и т.д.Этак можно чтить и Промокашку из фильма "Место встречи изменить нельзя" - он же в сталинское время был репрессирован,причём НКВД-шниками!