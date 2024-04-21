Экономист предупредил украинцев о расплате за каждый цент от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский убедил Запад в том, что он может по жесткому закону поставить в строй как можно больше рекрутов, а также продемонстрировал, что западные страны могут выделять военную и финансовую помощь.
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