Володин: Воровство замороженных средств России потребует симметричного ответа

Воровство замороженных активов России будет встречено симметричным ответом. Колоссальные активы, принадлежащие недружественным странам, также будут конфискованы, заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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