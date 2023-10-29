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Володин: Воровство замороженных средств России потребует симметричного ответа

Володин: Воровство замороженных средств России потребует симметричного ответа

Воровство замороженных активов России будет встречено симметричным ответом. Колоссальные активы, принадлежащие недружественным странам, также будут конфискованы, заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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