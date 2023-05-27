Будущая звезда «Гарри Поттера» Келли попал в легендарный фильм Балабанова «Война»

Режиссер Алексей Балабанов старался добиться максимальной реалистичности в своих кинокартинах. И для роли английского пленника в фильме «Война» он решил нанять настоящего британца, пишет Sport24.
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