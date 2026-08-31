The Telephone, Political Entrepreneurship, And Theodore M. Vail Authored by Joshua Mawhorter via Mises Institute, Originally, this article was intended to be an exploration as to how-after a period of initial patent monopoly and an all-too-brief episode of freer market competition-cronyism reestablished a telephone monopoly that would last for decades.
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