В Новороссийске в результате налета украинских БПЛА повреждены 95 квартир

В Новороссийске в результате налета украинских БПЛА повреждены 95 квартирВ Новороссийске в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено в общей сложности более 90 квартир в жилых домах.
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