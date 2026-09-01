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Турецкий учебный сверхзвуковой самолет Hürjet совершил первый полет

Турецкий учебный сверхзвуковой самолет Hürjet совершил первый полет

Hürjet — это однодвигательный реактивный самолёт с тандемным расположением кресел, разработанный для повышенной летной подготовки и обучения пилотов истребителей.

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