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НСА: Тамбовская область приступила к развитию страхования садов

НСА: Тамбовская область приступила к развитию страхования садов

Первые договоры страхования садов с господдержкой заключены в Тамбовской области - об этом было сообщено на совещании «Подготовка к проведению весенних полевых работ в 2025 году», которое провел 26 февраля в Сосновском округе врио главы области Евгений Первышов.

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