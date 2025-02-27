НСА: Тамбовская область приступила к развитию страхования садов

Первые договоры страхования садов с господдержкой заключены в Тамбовской области - об этом было сообщено на совещании «Подготовка к проведению весенних полевых работ в 2025 году», которое провел 26 февраля в Сосновском округе врио главы области Евгений Первышов.
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