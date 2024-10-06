В России снизились цены на подержанные автомобили: причины и подробности

Рынок автомобилей с пробегом в России продолжает демонстрировать тенденцию к снижению цен. Согласно данным агентства «Автостат», средняя цена подержанного легкового автомобиля в сентябре 2024 года составила 1 млн 475 тысяч рублей, что на 3,4% меньше, чем годом ранее.