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За рулем

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В России снизились цены на подержанные автомобили: причины и подробности

В России снизились цены на подержанные автомобили: причины и подробности

Рынок автомобилей с пробегом в России продолжает демонстрировать тенденцию к снижению цен. Согласно данным агентства «Автостат», средняя цена подержанного легкового автомобиля в сентябре 2024 года составила 1 млн 475 тысяч рублей, что на 3,4% меньше, чем годом ранее.

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