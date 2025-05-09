Дачный умелец удивил всех соседей своей самоделкой

Не зря говорят что наши люди очень изобретательны, эта статья как раз об одном таком самодельном изобретении, которое воплотил в реальность обычный русский мужичок, в народе таких называют - мастер на все руки! Эта самоделка очень проста в изготовлении.
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