Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Дачный умелец удивил всех соседей своей самоделкой

Дачный умелец удивил всех соседей своей самоделкой

Не зря говорят что наши люди очень изобретательны, эта статья как раз об одном таком самодельном изобретении, которое воплотил в реальность обычный русский мужичок, в народе таких называют - мастер на все руки! Эта самоделка очень проста в изготовлении.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Ну конечно, всем известно, что у каждого россиянина на даче есть сварочный аппарат, токарный и сверлильный станок. Так что дачники вперёд и с песней.😄
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