Моя простая выручалочка — детское печенье с ягодками

Мало кто откажется от чашечки чая с печеньем, а уж дети точно никогда этого не сделают. И, когда вам опять захочется чего-то новенького и свежего, обязательно вспомните про совершенно новый рецепт печенья со спелой вишней.
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