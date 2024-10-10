Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность матча КХЛ в Москве

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве и военнослужащие соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии совместно с полицейскими обеспечили правопорядок во время подготовки и проведения матча чемпионата КХЛ между командами ЦСКА (Москва) — Салават Юлаев (Уфа).