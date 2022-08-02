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Нижегородцы полностью перейдут на раздельный сбор мусора к 2030 году

Нижегородцы полностью перейдут на раздельный сбор мусора к 2030 году

Согласно поставленной на федеральном уровне задаче, субъект должен к этому сроку обрабатывать 100% ТКО и снизить вполовину утилизацию, а также избежать возникновения новых свалок и создать экономику замкнутого цикла для промышленных отходов.

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