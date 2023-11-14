«Цербер» полетел. Что дальше?

Итак, новая веха в истории ВВС США пройдена: В-21 «Raider» совершил свой первый и успешный полет. Northrop Grumman и ВВС США возможно не зря тратили время и деньги в устрашающих количествах, но мы не станем спешить с выводами, хотя несколько позволим себе.