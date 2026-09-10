Оператор БПЛА Годовалов пообщался с пензенскими студентами

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Принимающий участие в СВО на добропольском направлении оператор-сапер рядовой Владислав Годовалов рассказал студентам Пензенской области об особенностях службы в войсках беспилотных систем ВС РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым