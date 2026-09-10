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ТАСС

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Оператор БПЛА Годовалов пообщался с пензенскими студентами

Оператор БПЛА Годовалов пообщался с пензенскими студентами

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Принимающий участие в СВО на добропольском направлении оператор-сапер рядовой Владислав Годовалов рассказал студентам Пензенской области об особенностях службы в войсках беспилотных систем ВС РФ.

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