Вместимость нового комплекса — 900 человек, что в полтора раза выше, чем в прежнем здании. Предполагаемый пассажиропоток к 2034 году составит 600 тысяч пассажиров в дальнем сообщении и 900 тысяч — в пригородном.
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