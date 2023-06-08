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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 июня 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 июня 2023 года

Энергетический прогноз на девятое июня две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1010 =Атом-Клетка-Человек-Нация-Человечество-Планета-Галактика-Вселенная-Высший Космический Разум = «Весь Мир должен мне служить и доставлять удовольствие» – это мировоззрение раковой клетки = В Жизни человека весьма важно, какие именно чувства он порождает своим выбором и накапливает в течение Жизни = Всегда помните: держаться подальше от плохой компании - это не выбор, это обязанность! = Главное, истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены Законам = Главный труд человеческой Жизни заключается в том, чтобы научиться любить людей!= Государство - это Система, порабощающая и подавляющая человеческую личность = Для того мы и рождаемся много раз, чтобы наш Дух смог эволюционировать и возрастать.

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