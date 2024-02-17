При бегстве из Авдеевки ряд боевиков «Азова» взят в плен

Не всем военнослужащим ВСУ и боевикам «Азова»*, бежавшим из Авдеевки, удалось покинуть город. Часть из них, согласно сведениям украинского бригадного генерала Александра Тарнавского, оказалась в плену ВС РФ.
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