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Мода и Шоу-бизнес

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Столкнулись лицом к лицу: в HYBE ответили на слух о ворвавшемся в номер группы сасэне

Столкнулись лицом к лицу: в HYBE ответили на слух о ворвавшемся в номер группы сасэне

Даже самый обычный человек в современном мире должен внимательно заботиться о своей безопасности, что уже говорить о звёздах? Парни из «BTS» стараются соблюдать все меры предосторожности, но иногда им всё-таки приходится сталкиваться с сасэнами — людьми, которые, считая себя фанатами, пересекают все границы морали, лишь бы увидеть ребят, потрогать их за руки или обнять.

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