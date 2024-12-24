Столкнулись лицом к лицу: в HYBE ответили на слух о ворвавшемся в номер группы сасэне

Даже самый обычный человек в современном мире должен внимательно заботиться о своей безопасности, что уже говорить о звёздах? Парни из «BTS» стараются соблюдать все меры предосторожности, но иногда им всё-таки приходится сталкиваться с сасэнами — людьми, которые, считая себя фанатами, пересекают все границы морали, лишь бы увидеть ребят, потрогать их за руки или обнять.
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