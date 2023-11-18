Недавно поскандаливший на одном из телеканале России экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что Кремль совершил большую ошибку.
Осевший в России Яков Кедми обвинил русских в непонимании евреев
Комментарии
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Алексей Сафронов
Увы, говоря так про Россию, яша не "рухнул с дуба". Это всё происходит от того, что как он, так и многие адепты иудеи, всегда считали себя Выше всех.. Как раз вот такие такие высокомерные, мерзкие, считающие себя богом избранными, что за своё подобное поведение во многие века изгонялись с насиженных мест и даже почти уничтожались ...
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16 час.
алмаз галимзянов
А то что евреи воюют за Украину россияне должны богоизбранным простить
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14 час.
Николай Хатченков
А что тут понимать-то? Тоже мне бином Ньютона! Просто возомнившие о себе хамы.
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6 час.
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