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Осевший в России Яков Кедми обвинил русских в непонимании евреев

Осевший в России Яков Кедми обвинил русских в непонимании евреев

Недавно поскандаливший на одном из телеканале России экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что Кремль совершил большую ошибку.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Увы, говоря так про Россию, яша не &quot;рухнул с дуба&quot;. Это всё происходит от того, что как он, так и многие адепты иудеи, всегда считали себя Выше всех.. Как раз вот такие такие высокомерные, мерзкие, считающие себя богом избранными, что за своё подобное поведение во многие века изгонялись с насиженных мест и даже почти уничтожались ...
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16 час.
алмаз галимзянов
А то что евреи воюют за Украину россияне должны богоизбранным простить
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14 час.
Николай Хатченков
А что тут понимать-то? Тоже мне бином Ньютона! Просто возомнившие о себе хамы.
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