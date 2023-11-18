Осевший в России Яков Кедми обвинил русских в непонимании евреев

Алексей Сафронов

Увы, говоря так про Россию, яша не "рухнул с дуба". Это всё происходит от того, что как он, так и многие адепты иудеи, всегда считали себя Выше всех.. Как раз вот такие такие высокомерные, мерзкие, считающие себя богом избранными, что за своё подобное поведение во многие века изгонялись с насиженных мест и даже почти уничтожались ...