Айтишники отправляют детей учиться на плотников, электриков и художников, пишет WSJ. По мнению родителей, эпоха ИИ уже близко, и нейросети скоро захватят все сферы, где нужно «думать головой».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Айтишники отправляют детей учиться на плотников, электриков и художников, пишет WSJ. По мнению родителей, эпоха ИИ уже близко, и нейросети скоро захватят все сферы, где нужно «думать головой».