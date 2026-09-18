В США создано ПО для подключения к сети Link 16 без спецоборудования Компанией Focused Support (США) создано программное обеспечение (ПО) Cavok STRIKE для подключен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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