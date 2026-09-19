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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галлямов – болельщикам после короткой программы: «Как я скучал по вам. «Нафталин» снова в деле»

Александр Галлямов после выступления на контрольных прокатах заявил, что скучал по болельщикам. Галлямов в паре с Анастасией Мишиной представил на прокатах короткую программу сезона-2026/27.

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