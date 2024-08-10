Российский вертолёт Ка-52 сбил беспилотник ВСУ

Российский вертолёт Ка-52 с пусковыми контейнерами зенитных ракет «Игла-В» (крайние слева) (с) Кадр из видео телеканала «Звезда» Экипаж российского ударного вертолёта Ка-52 с помощью управляемой ракеты поразил беспилотник украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.
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