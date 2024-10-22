В Смоленской области продолжаются мероприятия в рамках общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В рамках второго этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и проводимого на территории региона оперативно-профилактического мероприятия «Профилактика» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД и инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску провели профилактическую акцию в МБОУ «Гимназия №1 им.