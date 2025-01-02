Народы-скитальцы: какие коренные жители Европы всё время кочуют

Мы привыкли ассоциировать кочевой образ жизни с жителями степей, индейцами и цыганами. Но и в современной Европе есть коренные, не пришлые народы, которые уже многие века ведут скитальческий образ жизни Ирландские путешественники Они выглядят как обычные ирландцы, однако говорят на своем собственном языке, который ни ирландцу, ни англичанину не понятен, и ведут кочевой образ жизни, переезжая с место на место на фургонах.