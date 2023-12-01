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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Диетический суп «Иммунитет плюс» — картофель не добавляю (за 2 дня минус 3 кг), продолжаю худеть. Минимум калорий, но голодной не хожу.

Диетический куриный суп В рецептах для похудения диетические супы на первом месте. Употреблять их можно тремя способами: есть суп один раз в день перед сном, чтобы уменьшить общую калорийность дневного рациона; устроить разгрузочный день на одних только супах; использовать как суповую диету на ….

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