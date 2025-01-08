Украинский президент Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае 2024 года) в видеообращении не упомянул о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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