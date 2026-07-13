Тренер Непомнящий оценил талант голкипера Возиньи на ЧМ-2026

Тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи на ЧМ-2026, отметив его вдохновенное выступление и интуитивный подход к игре, сравнив его действия с работой композитора и неожиданными решениями в настольном теннисе.