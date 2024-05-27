Куйвашев приказал заменить все трамваи в Екатеринбурге и установил дедлайн

В течение ближайших пяти лет в Екатеринбурге практически полностью обновят трамвайный парк — по поручению губернатора Евгения Куйвашева, которое он озвучил на совещании с мэром Алексеем Орловым, его замом по транспорту и строительству Рустамом Галямовым и министром финансов Александром Старковым.
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