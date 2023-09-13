Бумеранг возвращается: Шольц объявил перестройку

В СЛОВЕСНОМ ПОНОСЕ-ОДИН В ОДИН С ГОРБАТЫМ. ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ И КОНЦОВКА ПЕРЕСТРОЙКИ БЫЛА ГАРБАЧЕВСКОЙ !!!

Игорь Кузнецов

Сходство в тезисах и призывах просматривается :-) Горбачёву чтобы размалить СССР потребовалось 6 лет, посмотрим что будет с ЕС в 2030 году. Разница в том, что Горбачёв боролся за власть с Ельциным, а с кем будет бороться Шольц? С Председателем Европейского совета? Так они там меняются...