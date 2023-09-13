В Германии объявлены перестройка и ускорение. Не шутка, ибо это буквально та терминология, которой оперировал федеральный канцлер Шольц в выступлении в Бундестаге 6 сентября.
Бумеранг возвращается: Шольц объявил перестройку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Авгур
как же благотворно влияет вовремя сделанный левый хук в глаз,может ещё и с правой руки зарядить ? Вообще поумнеет .
Ответить
16 час.
ВМ
Владимир Моргунов
В СЛОВЕСНОМ ПОНОСЕ-ОДИН В ОДИН С ГОРБАТЫМ. ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ И КОНЦОВКА ПЕРЕСТРОЙКИ БЫЛА ГАРБАЧЕВСКОЙ !!!
Ответить
15 час.
Игорь Кузнецов
Сходство в тезисах и призывах просматривается :-) Горбачёву чтобы размалить СССР потребовалось 6 лет, посмотрим что будет с ЕС в 2030 году. Разница в том, что Горбачёв боролся за власть с Ельциным, а с кем будет бороться Шольц? С Председателем Европейского совета? Так они там меняются...
Ответить
15 час.
Свежие комментарии