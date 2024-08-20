Мировые поставки полупроводников выросли на 27% — SEMI

Мировые поставки полупроводниковых изделий выросли во втором квартале 2024 года на 27% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из отчета американской ассоциации производителей полупроводников SEMI.
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