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Царьград

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Пожары в Лос-Анджелесе: Журналистка заявила о лазейке для украинских мужчин

Пожары в Лос-Анджелесе: Журналистка заявила о лазейке для украинских мужчин

Украинская журналиста Диана Панченко заявила, что отправка бригады пожарных с Украины на тушение пожаров в Лос-Анджелесе - лазейка для мужчин, позволяющая навсегда покинуть родную страну.

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