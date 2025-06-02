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Царьград

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Острожный удар по Азербайджану - жёсткий ответ России на демарш Алиева. Первое наказание диаспор - решение принято. Потери в сотню миллионов

Острожный удар по Азербайджану - жёсткий ответ России на демарш Алиева. Первое наказание диаспор - решение принято. Потери в сотню миллионов

Политическое решение принято: жёсткий ответ на последний демарш Алиева вскоре после его тесных и публичных соглашений с Украиной, которая подтвердила, что именно Баку оказывал Киеву всяческую поддержку.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Как много 100 лямов, я ржал 😂. Кто это пишет? Для русского пенсионера много, а для азеров копейки. 🤣🤣
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9 час.
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