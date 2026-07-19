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Перерыв в финале ЧМ-2026 продлился 27 с половиной минут. Выступили Мадонна, Шакира, BTS и Бибер

Перерыв в матче между Испанией и Аргентиной продлился дольше, чем обычно. Команды Луиса де ла Фуэнте и Лионеля Скалони встречаются в финале ЧМ-2026 .

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