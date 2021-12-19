Скрывают реальные цифры: СМИ сообщили о «сотнях» неучтенных жертв среди мирного населения от авиаударов США

Военное руководство Соединенных Штатов скрывает данные о большом количестве жертв среди мирного населения, в том числе и детей, при нанесении авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане за последние несколько лет, сообщает издание The New York Times.
Военное руководство Соединенных Штатов скрывает данные о большом количестве жертв среди мирного населения, в том числе и детей, при нанесении авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане за последние несколько лет, сообщает издание The New York Times.
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