Минздрав расширил программу медосмотров

Министерство здравоохранения России расширило программу профилактических медицинских осмотров, включив в нее исследование на гепатит С, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации документа.
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