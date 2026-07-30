Сгорел киногород для съемок фильма с Никитой Кологривым

Пламя уничтожило 30 деревянных строений В деревне Большое Кобяково Зубцовского округа 29 июля произошел крупный пожар, полностью уничтоживший масштабные декорации для съемок исторического фильма "Молодинская битва", сообщает vn.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии