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Сгорел киногород для съемок фильма с Никитой Кологривым

Сгорел киногород для съемок фильма с Никитой Кологривым

Пламя уничтожило 30 деревянных строений В деревне Большое Кобяково Зубцовского округа 29 июля произошел крупный пожар, полностью уничтоживший масштабные декорации для съемок исторического фильма "Молодинская битва", сообщает vn.

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