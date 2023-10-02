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Церковные праздники в честь князей Михаила и Олега отмечают 3 октября 2023 года

Церковные праздники в честь князей Михаила и Олега отмечают 3 октября 2023 года

Церковные праздники в честь князей Михаила и Олега отмечают 3 октября 2023 года Алёна ЮрьеваКалендарь религиозных праздников на вторник, 3 октября 2023 года, указывает на то, что прихожане Русской Православной Церкви в эти сутки должны чтить память нескольких святых.

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