Церковные праздники в честь князей Михаила и Олега отмечают 3 октября 2023 года Алёна ЮрьеваКалендарь религиозных праздников на вторник, 3 октября 2023 года, указывает на то, что прихожане Русской Православной Церкви в эти сутки должны чтить память нескольких святых.