Балерина Анастасия Волочкова во время записи шоу «Чей трек?» эмоционально поздравила дочь Ариадну с днем рождения.
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