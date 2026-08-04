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Уроженцу Бийска продлили арест по делу о покушении на генерала Алексеева

Уроженцу Бийска продлили арест по делу о покушении на генерала Алексеева

Замоскворецкий суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о покушении на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева, сообщает РИА Новости.

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