Уроженцу Бийска продлили арест по делу о покушении на генерала Алексеева

Замоскворецкий суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о покушении на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева, сообщает РИА Новости.
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