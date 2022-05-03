СУТОРМИН: Для серии побед необходимы характер, старание, терпение. Все это было у «Спартака» Романцева, есть сейчас и у «Зенита»

- Ты в третий раз выиграл золото с «Зенитом». Какое чемпионство для тебя дороже всего? - вопрос трехкратному победителю РПЛ в составе «Зенита» Алексею Сутормину.
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