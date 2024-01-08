К натовским учениям готовится и Россия: Калининград глушит всю Балтику Автор: КОШКИН Из открытых источников Финские военные эксперты начинают чуть ли не истерически бить тревогу.
Русские, где GPS? Финны в панике - Калининград в одиночку заглушил всю Балтику
Комментарии
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Вячеслав Гришин
Как во всей Европе.
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3 час.
Вячеслав Rfvtytd
Значит им можно нам угрожать ,а нам даже защищаться от их угроз нельзя,НАТО и США .привыкли воевать только с теми кто не может им достойно ответить,да и то уже не в состоянии,убежали из Афганистана,только пятки сверкали,теперь вот Хуситы,перекрыли Суэцкий канал.Так что гегемон,может надувать щёки и хлопать по ним ушами ,нам наплевать на его потуги.
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3 час.
valentina sergeeva
Не уважаешь - так бойся!
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2 час.
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