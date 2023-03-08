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Проезд 8 марта ограничат на шести автострадах Ленобласти из-за ремонта и уборки снега

Об ограничениях, запланированных на среду, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Порядок движения действует на трассах Р-21 «Кола», М-10 «Россия» и других.

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